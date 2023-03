Over een paar dagen is het zover, dan verschijnt Crime Boss: Rockay City. Als we de nieuwste trailer bekijken, zien we dat de game drie modi zal bevatten die variëren van een singleplayer campagne, tot verhalende coöp-missies en kleinere individuele missies die ook speelbaar zullen zijn met meerdere spelers.

In de zeven minuten durende trailer van uitgever 505 Games en ontwikkelaar INGAME STUDIOS, is Damion Poitier aan het woord en legt hij de drie modi haarfijn uit. Aangezien hij dit beter doet dan dat wij zouden kunnen, raden we je aan de onderstaande trailer te bekijken.

Crime Boss: Rockay City komt op 28 maart uit voor pc, gevolgd door PlayStation 5 en Xbox Series X|S in juni.