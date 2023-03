Op 28 maart verschijnt Crime Boss: Rockay City voor de pc, maar ook staan er nog versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S op de planning. Ontwikkelaar Ingame Studios heeft bij de aankondiging al aangegeven dat die later zouden volgen, de vraag was echter op welke termijn.

Uitgever 505 Games heeft daar nu iets meer duidelijkheid over gegeven, zo zou de game voor consoles in juni moeten verschijnen. Een specifieke releasedatum is nog niet bekend, maar spelers op consoles hoeven dus niet bijzonder veel langer te wachten.

