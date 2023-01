De games van 2023 | Crime Boss: Rockay City – The Expendables, het is een actiefilm(reeks) waarvoor alle actiehelden van weleer zijn opgetrommeld om een heerlijke hersenloze film te produceren. Het concept is goedkoop, gemakkelijk en eigenlijk een beetje onzinnig, maar het resultaat was dat de film, maar ook diens vervolgen, het goed deden aan de kassa. Legendarische actiehelden verkopen nu eenmaal, ongeacht of de content goed is. Ontwikkelaar Ingame Studios dacht dit ook te kunnen, maar dan met een game en daarom hebben ze allerlei iconische namen opgetrommeld voor Crime Boss: Rockay City.

Crime Boss: Rockay City – Je kan niets anders zeggen dan dat de cast van Crime Boss: Rockay City indrukwekkend is. Michael Madsen, Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover, Damion Poitier, Danny Trejo, Vanilla Ice en Chuck Norris zijn aangetrokken voor rollen in het spel. De eerste trailer zet ook gelijk de toon, maar wat is deze game nu precies? Wel, je bevindt je in de metropool Rockay City waar een oorlog gaande is tussen rivaliserende criminelen over territoria. Dit is ontstaan nadat de voormalig baas van de criminelen is overleden. Dit maakt ook ruimte voor een nieuwe baas en dat motiveert jou om aan de slag te gaan.

In de game zul je met een crew aan de slag moeten met allerlei missies, waarbij je hoopt veel geld te verdienen, gebieden over te nemen en meer. Zo bouw je voor jezelf en je crew een naam op en uiteindelijk aas je natuurlijk op de kroon van de onderwereld in Rockay City. De gameplay is uitgezet over PvE missies die je in coöperatieve opzet zult spelen, waarbij je te maken krijgt met aanslagen en overvallen. Je zult zoal geld en drugs moeten stelen, maar ook bepaalde waardevolle objecten passeren de revue. Er valt genoeg te halen in de stad, maar daarvoor heb je wel een crew met skills nodig, waarbij jij en de andere spelers hun skillset op elkaar moeten afstemmen om succesvol te zijn.

Voorlopige verwachting: Crime Boss: Rockay City kwam een beetje uit het niets en het blijkt dat de game al bijna klaar is, want de release staat gepland voor eind maart dit jaar. De game verschijnt dan voor pc en later volgt nog een versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Met een naderende release hebben we er nog weinig van gezien, maar het zal vast niet lang duren tot er meer content gedeeld wordt. Wat ons erg aanspreekt is de vibe in Rockay City, die wel duidelijk wordt uit de trailer en natuurlijk de coöperatieve opzet van de gameplay. Wat natuurlijk ook meehelpt is de rijke cast met stuk voor stuk grote namen die herkenbaar naar de game zijn vertaald. Of deze cast genoeg is om de game naar een hoger plan te tillen moet nog blijken, maar wij zijn in ieder geval geïntrigeerd.