De game Crime Boss: Rockay City valt onder de categorie “hoe kom je er in hemelsnaam op?”, maar dat doet geen afbreuk aan de intrige. De first-person shooter gaat een poging doen om een ode te brengen aan films uit de jaren ’80 en ’90 en is daarbij voorzien van een cast met een paar grote namen, waaronder Chuck Norris, Michael Madsen en Danny Glover.

Op 28 maart komt de game naar pc en ergens in juni zijn de current-gen consoles aan de beurt. Director Jarek Kolář heeft tegenover GamesRadar al laten weten dat de game ook na de launch nog van content zal worden voorzien in de vorm van heists, jobs en nieuwe personages. Kolář laat hierbij doorschemeren dat er mogelijk andere bekende acteurs aan de game toegevoegd gaan worden, er is immers een rijke filmhistorie waar de ontwikkelar in kan gaan graven.

“The late 80s and 90s were ripe with some of the most iconic stars in movies and TV. We would love to include as many as we can. We’ve even had a few names reach out to us, which is really flattering, so we’ll see how it goes.

We have so much post-launch content planned, it would seem wrong not to include a few new stars, right? We have a lot of Hollywood history to play with here. I can’t say too much, I don’t want to give anything away!”