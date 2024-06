Het is vandaag 1 juni en dat betekent natuurlijk weer een nieuw overzicht met releases, maar echt heel spannend is het deze maand niet. Er komen een handjevol games uit en hoewel er absoluut interessante titels en uitbreidingen tussen zitten, is het niet al te druk.

We hebben alle bevestigde releases hieronder voor je op een rijtje gezet, maar weet dat er wekelijks veel meer games uitkomen. Dit zijn dan doorgaans de wat kleinere titels en we adviseren je daarvoor de PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop, maar ook de pc verkoopplatformen in de gaten te houden.

Week van 7 juni

The Smurfs – Village Party (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Tour de France 2024 (PS5/XSX/Pc)

Destiny 2: The Final Shape (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 14 juni

V Rising (PS5)

Monster Hunter Stories Collection (PS4/Switch/Pc)

Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 21 juni

Still Wakes the Deep (PS5/XSX/Pc)

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 28 juni

Luigi’s Mansion 2 HD (Switch)

Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch)

Juni is zoals gebruikelijk dus niet al te rijkelijk voorzien van nieuwe games. Heb jij nog een game op het oog die deze maand uitkomt? Laat het hieronder weten.