Na eerdere geruchten heeft Sony nu officieel een nieuwe editie van Days of Play aangekondigd. Dit begint morgen en duurt tot en met 12 juni. Deze actie gaat gepaard met verschillende activiteiten, waarover je meer kunt lezen op het PlayStation Blog. Traditiegetrouw mag je ook weer aanbiedingen verwachten en Sony heeft alvast een tipje van de sluier opgelicht.

Hardware & software

Verschillende producten zien tijdelijk een prijsverlaging. Zo mag je de volgende deals verwachten:

PlayStation 5 disc & digital edition – € 50,- korting

PlayStation VR2 & PlayStation VR2 Horizon: Call of the Mountain bundel – € 100,- korting

Marvel’s Spider-Man 2 – € 20,- korting

The Last of Us: Part II Remastered – € 20,- korting

MLB The Show 24 – € 20,- korting

MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition – € 20,- korting

Rise of the Ronin – € 20,- korting

PlayStation 5 covers – € 10,- korting

Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition – € 80,- korting

De bovenstaande aanbiedingen zijn beschikbaar via Direct.playstation.com, alsook deelnemende retailers. Een additionele actie enkel via de PlayStation webshop is dat je bij aanschaf van een PlayStation 5 of PlayStation VR2 bundel een voucher krijgt voor 12 maanden Netflix Premium. Vereist is wel dat je inlogt met je PlayStation Network account om hier gebruik van te kunnen maken.

Disclaimer: we baseren ons op informatie op het PlayStation Blog, waar Sony verzuimt prijzen in euro’s erbij te zetten. De prijzen daar zijn in dollars, dus het kan in euro’s wat afwijken.

PlayStation Plus

Ook PlayStation Plus ziet een tijdelijke prijsverlaging. Dit loopt op tot maximaal 30%, wat afhankelijk is van de tier.

PlayStation Plus Essential – 20% korting

PlayStation Plus Extra – 25% korting

PlayStation Plus Premium – 30% korting

Deze kortingen gelden allemaal voor een lidmaatschap van 12 maanden. Mocht je van Essential willen upgraden naar Extra, dan krijg je 25% korting en bij een upgrade naar Premium 30% korting.

Overige promoties

Tot slot nog een beknopt overzicht van additionele promoties die morgen ook ingaan:

PlayStation Gear Store – Je kunt via deze merchandise store tot 20% korting krijgen op je aanschaf.

PlayStation Store – Een flinke reeks games gaat in de aanbieding met daarbij een aantal 24-uurs sales met extra scherpe prijzen.

Sony Pictures Core – Krijg tot 15% korting op geselecteerde films. PlayStation Plus Extra en Premium abonnees krijgen respectievelijk 25 tot 30% korting.

Voor de specifieke aanbiedingen per store raden we je aan morgen de shops te checken om te zien of er wat leuks voor je tussen zit.