Ontwikkelaar miHoYo kennen we natuurlijk van het extreem populaire Genshin Impact en Honkai: Star Rail, maar momenteel wordt ook gewerkt aan Zenless Zone Zero, een nieuwe free-to-play actie-RPG uit hun stallen.

We kregen de game aan het einde van vorig jaar nog uitgebreid te zien in een trailer en toen werd aangekondigd dat de game ergens in 2024 zou uitkomen. Nu is duidelijk geworden wanneer dat zal gebeuren.

Zenless Zone Zero verschijnt op 4 juli voor zowel pc, PS5 en mobiele apparaten. Check hieronder de aankondiging op X en een nieuwe trailer.

🎁Zenless Zone Zero Officially Releases on July 4 on All Platforms

Zenless Zone Zero officially releases on all platforms on July 4. We look forward to meeting you on Sixth Street when entry to… pic.twitter.com/lKcDZDAKSh

— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) May 28, 2024