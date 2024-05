Ontwikkelaar KT Racing werkt al een lange tijd aan Test Drive Unlimited: Solar Crown en de game werd telkens vooruit geschoven. Maar het einde van de ontwikkeling is nu echt in zicht, want de racer is van een releasedatum voorzien.

Uitgever Nacon heeft aangekondigd dat Test Drive Unlimited: Solar Crown op 12 september 2024 zal verschijnen. Spelers die de game in pre-order plaatsen kunnen op 5 september via vroegtijdige toegang echter al met de game aan de slag.

Om deze aankondiging te vieren heeft Nacon een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. We hebben de game deze week ook uitgebreid kunnen spelen dus verwacht binnenkort een preview.