Of het nu grote updates zijn met nieuwe expedities en andere content om te ontdekken of juist kleine updates die bugs het heelal uit helpen: Hello Games blijft druk in de weer met No Man’s Sky. Eind maart verscheen de grote Orbital update en nu zo’n twee maanden verder is er weer nieuwe content naar de game gekomen.

De nieuwe update is nu live en gaat als Adrift Expedition door het leven. De gekozen invalshoek voor deze update is net even wat anders. In Adrift Expedition ben je namelijk helemaal in je eentje en moet je een verlaten planeet en omgeving zien te verkennen. Er zijn geen NPC’s, winkels of andere middelen die je kunnen helpen: je moet het echt alleen oplossen. De eenzaamheid straalt er in ieder geval vanaf in de onderstaande trailer.