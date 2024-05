Het aantal PlayStation Plus abonnees schommelt momenteel tussen de 45 en 50 miljoen, wat iets minder dan de helft is van de totale maandelijkse actieve gebruikers van het PlayStation Network. In het verleden betrof het simpelweg één abonnement, maar tegenwoordig zijn er natuurlijk verschillende tiers.

Uit een zakelijke presentatie leren we nu hoe de verhouding ongeveer is tussen deze tiers. PlayStation Plus Essential is niet geheel verrassend de meest populaire PlayStation Plus tier, wat goed is voor zo’n 65% aandeel. PlayStation Plus Extra en Premium zijn samen goed voor de resterende 35%.

De onderlinge verdeling is interessant, want waar Extra op 16% staat is Premium populairder met 19% aandeel. In vergelijking met een jaar eerder was het aandeel van Extra en Premium nog 30%, dus Sony ziet een stijging in de duurdere abonnementen.

Sony blijft ook naar nieuwe manieren kijken om de duurdere tiers verder te laten groeien en wat hierbij goed helpt is het aanbieden van PlayStation 2-games via een nieuwe emulator. Die bibliotheek is gigantisch en geeft Sony veel manieren om het aanbod klassiekers voor Premium flink te vergroten.

Welk PlayStation Plus abonnement heb jij?