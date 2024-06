Afgelopen jaar gaf Electronic Arts de FIFA-rechten op nadat de voetbalbond meer geld verlangde voor het gebruik van de FIFA-naam en daaraan gerelateerde merken. We weten natuurlijk dat EA nu zijn eigen weg is ingeslagen met een nieuwe naam, EA Sports FC, maar ook FIFA is het een en ander van plan in de komende jaren. Zo bevestigde FIFA-president Gianni Infantino recent dat het samenwerkt met nieuwe partners aan een nieuwe ‘e-game’.

Als we de meest recente geruchten mogen geloven, gaat het mogelijk over een voetbalgame van 2K Games. De ontwikkelaar onder Take-Two zou de licentierechten voor het gebruik van de FIFA-naam binnen hebben gehaald. Als we Infantino mogen geloven, zal dit ook dé voetbalgame zijn die kinderen over de hele wereld zullen spelen. Een voetbalgame kan immers niet iets anders dan FIFA genoemd worden, aldus Infantino.

“We will develop a new e-game, because a football simulation game is called FIFA. For hundreds of millions of children around the world, when they play a football simulation game, they play FIFA. It cannot be named something else.”

Volgens Infantino zal de nieuwe game, die nog niet officieel is aangekondigd, ‘de beste’ zijn. Of dat ook echt zo zal zijn, zullen we in de komende jaren te zien krijgen.