E3 mag dan wel officieel dood en begraven zijn, de gamebeurs blijft in spirit springlevend. Juni is immers nog steeds dé maand bij uitstek waarin alle belangrijke uitgevers een showcase op ons loslaten, in de hoop ons warm te maken voor het aanbod dat ze in het najaar (en later) in de rekken zullen droppen. Ubisoft is geen uitzondering op die regel.

Ubisoft Forward zal dit jaar doorgaan op 10 juni en – ondertussen werd dit bevestigd op X – wel om 21:00 uur. In onze regionen alleszins. Het evenement zal nieuw licht werpen op komende Ubisoft releases als Assassin’s Creed: Shadows en Star Wars: Outlaws, projecten die het waard zijn om in het oog gehouden te worden. We zijn benieuwd.