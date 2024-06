Ontwikkelaar Naughty Dog heeft ons in hun inmiddels lange bestaan verschillende franchises gebracht en de focus lag de afgelopen jaren vooral op The Last of Us. Deze franchise heeft ook een zeer succesvolle tv-serie gekregen en er zal ongetwijfeld vroeg of laat een derde game komen.

Toch hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst van de ontwikkelaar, want in een interview met de LA Times verzekert studiohoofd Neil Druckmann ons dat de ontwikkelaar niet voor altijd alleen maar met The Last of Us bezig blijft.

“I promise you, we will not be ‘The Last of Us’ studio forever.” Numerous games, he said, are in the works, including “multiple single-player projects.”

De ontwikkelaar heeft verschillende projecten in de maak, waaronder een aantal singleplayer games. Ook zal de eerstvolgende game van Naughty Dog geen derde The Last of Us zijn, aangezien Druckmann hiervoor slechts een concept in zijn hoofd heeft. Dit suggereert dat nog niets daadwerkelijk is gematerialiseerd.