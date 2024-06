Asus liet onlangs al weten dat ze met de ROG Ally X zouden komen, een verbeterd model van de ROG Ally die al even verkrijgbaar is. Kort daarop verschenen ook de specificaties online, maar dit via een onofficieel kanaal. Op de Computex 2024 beurs in Taiwan is het platform nu officieel aangekondigd.

De belangrijkste verschillen zijn dat de Ally X voorzien is van 24GB Lpddr5x geheugen, wat een upgrade is van de 16GB RAM die het origineel heeft. De snelheid van het geheugen ligt ook hoger met 7500 megatransfers per seconde. Verder is de Ally X voorzien van een 80Wh-accu, wat zorgt voor een verbeterde batterijduur.

Tot slot is de Ally X voorzien van 1TB opslagruimte, wat een verdubbeling is en de opslag is verder uit te breiden met zowel compacte als fullsize M.2 SSD’s. Hieronder alle specificaties op een rijtje en een trailer.

Opslag: 1TB M.2 2280

Geheugen: 24GB LPDDR5-7500

Accu: 80Wh

Afmetingen: 28,0×11,4×3,7cm

Gewicht: 678g

Aansluitingen: 1x USB-C 10Gbit/s (DP, PD), 1x USB4 (DP, PD)

De aanschafprijs bedraagt € 899,- en het platform wordt vanaf juli geleverd.