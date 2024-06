De release van Nintendo’s nieuwe console komt steeds dichterbij, al weten we nog niet precies wanneer dat zal zijn. Met een opkomende nieuwe console is er reden genoeg om te geloven dat Nintendo hard aan het werk is om het een en ander voor te bereiden om het platform zo goed mogelijk te ondersteunen met nieuwe games. Volgens betrouwbare leaker Midori werkt Nintendo aan een game met de interne codenaam “Spiral” voor de opvolger van de Switch.

Midori geeft aan dat, op basis van informatie die zij heeft ontvangen, Spiral waarschijnlijk de werknaam is van Splatoon 4, of hoe het vervolg op Splatoon 3 dan ook mag gaan heten. Splatoon 3 is ondertussen al zo’n twee jaar oud, dus het is helemaal niet zo gek dat Nintendo al aan een vervolg zou werken van de populaire multiplayer shooter.

