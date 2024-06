Preview | Luigi’s Mansion 2 HD – In 2013 kwam Luigi’s Mansion 2 uit voor de Nintendo 3DS. Deze game werd in Europa uitgebracht onder de naam Luigi’s Mansion: Dark Moon. Deze titel kwam als een grote verrassing, want het leek er in eerste instantie op dat Nintendo na het uitbrengen van Luigi’s Mansion voor de GameCube niets meer met de game zou doen. Inmiddels weten we beter, want het derde deel is reeds verschenen voor de Nintendo Switch. De Japanse gigant vond het ook een goed idee om het tweede deel naar hun populaire hybride console te brengen. Dit komt in de vorm van Luigi’s Mansion 2 HD, een remaster van het origineel. Dit spel is qua gameplay en features exact hetzelfde als de 3DS-versie, alleen zijn de graphics opgepoetst en van een hogere resolutie. Wij mochten alvast even met Luigi’s Mansion 2 HD aan de slag om hieronder onze eerste indrukken te kunnen delen.

De donkere maan

Voor deze preview kregen we de gelegenheid om het eerste level en de helft van het tweede level te spelen. Dit om de verschillende mechanieken in dit nieuwe jasje te ontdekken en ook kwamen we tegenover één van de bazen te staan. Dit gaf ons tevens de mogelijkheid om te zien in hoeverre de graphics zijn gemoderniseerd. Maar laten we beginnen bij het verhaal. Dit draait om de ‘Dark Moon’, die in stukken is geslagen door King Boo. Hierdoor zijn de vriendelijke spoken die Professor E. Gadd assisteren met zijn uitvindingen verandert in kwaadaardige wezens. De professor roept de hulp van Luigi in om de kapotgeslagen stukken van de Dark Moon te vinden, zodat de maan weer hersteld kan worden en de spoken weer terug veranderen.

Nieuw en oud

Het eerste wat opvalt, is dat Luigi’s Mansion 2 HD er netjes uitziet. Het origineel kwam uit voor de 3DS, die een veel lagere resolutie had dan de Nintendo Switch en de aspect ratio was 15:9 in plaats van 16:9. Nintendo heeft goed zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat je tijdens het spelen van Luigi’s Mansion 2 HD het idee hebt dat je een moderne game aan het spelen bent. Er is grafisch niets op het scherm te bespeuren dat verraadt dat het van oorsprong een 3DS-titel is. Het lijkt erop dat de game zowel in handheldmodus als docked op de hoogst mogelijke resolutie draait. Kortom, er valt weinig te klagen over de grafische prestaties van deze game.

De gameplay van Luigi’s Mansion 2 HD is ongewijzigd gebleven en draait om het onderzoeken van herenhuizen en het vangen van spoken. Als hulpmiddel gebruikt Mario’s broer de Poltergust 5000, een verbeterde versie van de Poltergust 3000, waarmee hij de spoken opzoog in het eerste deel. Met deze omgebouwde stofzuiger zuigt hij ook nu alles en iedereen weer op. Er zit wel een voorwaarde aan het vangen van spoken: ze moeten eerst worden verblindt met een lichtflits. Pas dan kan de Poltergust 5000 worden ingezet om de spoken op te zuigen. Natuurlijk geven de spoken zich niet zomaar gewonnen. Ze proberen bijvoorbeeld de lichtflits van je zaklamp te blokkeren door een bril te dragen. Het is dan eerst zaak om dit object te verwijderen.

Je zaklamp heeft ook een ‘Dark Light’-modus, waarmee je onzichtbare objecten of spoken kunt vinden. Het loont dus om deze modus veel te gebruiken. Naast het vangen van spoken zul je ook de omgeving afspeuren. Er zijn namelijk geheime doorgangen en geld te vinden dat je kunt gebruiken voor upgrades voor je Poltergust 5000 of zaklamp. Deze upgrades worden automatisch verkregen zodra je een bepaald bedrag hebt bereikt. Er is dus genoeg te doen in Luigi’s Mansion 2 HD, en wat voor het grafische gedeelte geldt, lijkt vooralsnog ook te gelden voor de gameplay: er valt niets te klagen. Luigi’s Mansion 2 HD biedt simpelweg leuk vermaak.

Voorlopige conclusie

Nintendo heeft al verschillende oudere titels naar de Switch gebracht, en dit heeft altijd geresulteerd in solide remasters of remakes. De remaster van Luigi’s Mansion 2 HD lijkt exact hetzelfde te doen. Grafisch ziet de game er goed uit. De hogere resolutie, scherpere textures en verbeterde modellen van diverse personages geven de game een moderner uiterlijk. Aan de gameplay is niets veranderd, maar van wat wij hebben mogen spelen, lijkt het spel zich gemakkelijk te kunnen meten met de titels van vandaag de dag. Het is natuurlijk nog even afwachten of dit gaandeweg niet afzwakt, maar voor zover wij kunnen zien, is Luigi’s Mansion 2 een welkome remaster voor de Nintendo Switch.