Deze vrijdagavond zal Summer Game Fest afgetrapt worden met een showcase en zoals we al konden melden, zal die twee uur duren. Het is voor nu nog een verrassing wat we van de show mogen verwachten, maar om bepaalde verwachtingen wat in te dammen heeft Geoff Keighley alvast laten weten welke games niet voorbij zullen komen.

Met de vele leaks, geruchten en online gespeculeer, is het erg makkelijk om verkeerde verwachtingen te creëren voor liveshows en dat is Keighley nu tegen gegaan door via een livestream aan te geven welke games afwezig zijn. Het gaat om de volgende titels:

Grand Theft Auto VI

Kingdom Hearts 4

The Wolf Among Us 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Judas

Beyond Good and Evil 2

Five Nights at Freddy

Verder zal ook Josef Fares niet voorbij komen en er zal geen nieuwe Def Jam-game getoond worden. Die laatste is wel heel willekeurig, maar deze titel werd ook aan Keighley gevraagd tijdens een recente livestream. Dus iedereen die op Def Jam hoopte, ook dat zit er niet in.