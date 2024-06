Microsoft zal deze zondag de toekomstplannen voor de Xbox bekendmaken als het op de games aankomt en het is voor nu vooral afwachten. Online wordt echter volop gespeculeerd en ook leakers doen een duit in het zakje. Een nieuw gerucht is nu afkomstig van eXtas1s die eerder Overdose gameplay lekte, net zoals de komst van Lords of the Fallen naar Game Pass en meer. Een betrouwbare leaker dus.

In een nieuwe video (via Reddit) meldt deze leaker dat Microsoft van plan zou zijn om tijdens de Xbox Games Show met een nieuwe release te komen. Van alle games die getoond zullen worden zal er één direct worden uitgebracht. Hij weet ook welke game het is, maar dat deelt hij niet. Verder laat hij weten dat Microsoft de Xbox Portable zou gaan teasen. Hierover gaan al langer geruchten rond en dit zou dan de eerste bevestiging zijn dat het product echt in de maak is.

Of het ook daadwerkelijk klopt is afwachten, maar gezien de track record van eXtas1s zou het plausibel moeten zijn. Zondagavond weten we meer.