Ben je geïnteresseerd in de voetbalgame UFL, die al een lange tijd in ontwikkeling is? Dan krijg je zeer binnenkort de kans om de game alvast te checken. Er is namelijk een open beta in aantocht.

Het officiële X-account van UFL laat weten dat er van 7 tot en met 9 juni een open beta van UFL zal plaatsvinden. Dit geldt voor zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X|S en het is mogelijk om de beta alvast te pre-loaden.

Voor de PlayStation 5-versie, klik hier. Wil je op de Xbox spelen? Klik dan hier. Wat er precies te spelen is in de open beta is nog niet bekend.