Als je in de afgelopen jaren een PlayStation 5 hebt gekocht, dan stond op de doos een 8K logo. Hoewel er eigenlijk geen 8K content beschikbaar is voor de console van Sony, namen ze het destijds mee omdat het apparaat in staat is om met 8K schermen te werken. Ook zou er in de toekomst een update komen die 8K output mogelijk maakt.

De kans dat het ooit daartoe zal komen is nagenoeg nihil, omdat 4K de standaard is en het qua games vooral een uitdaging is om dat gelijk te trekken met een framerate van 60fps. Iets wat de PlayStation 5 Pro naar verluidt zou moeten kunnen. Daarnaast, het merendeel van de gamers beschikt niet over een 8K scherm, waardoor het sowieso een wat loos gegeven is.

Nu blijkt (via PlayStation Lifestyle) echter dat het 8K logo niet langer op de dozen gedrukt wordt, maar dat Sony zich beperkt tot 4K. Dit is stilletjes gebeurd en komt ongetwijfeld voort uit het gegeven dat de kans op 8K content via de PS5 nagenoeg nihil is.