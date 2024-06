Slitterhead is een mysterieuze griezeltitel die al behoorlijk lang in ontwikkeling is bij Bokeh Game Studio. Vooralsnog heeft het project enkel uitgepakt met wat vage beelden die een ongemakkelijke sfeer uitstralen, maar vooral bijzonder weinig informatie vrijgeven. Daar zal morgen echter eindelijk verandering in komen.

Geoff Keighley liet namelijk op X weten dat Slitterhead voor het eerst gameplay zal tonen tijdens de Summer Game Fest Showcase. Horrorfans noteren dat evenement dus best met stip in hun agenda, want met Keiichiro Toyama en Akira Yamaoka – respectievelijk de geestelijke vader van en componist achter de Silent Hill games – heeft het project horror royalty in de rangen.

Don’t miss the gameplay world premiere of SLITTERHEAD, from the mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama and @BokehGameStudio during #SummerGameFest live this Friday.

Catch the global livestream at https://t.co/59xiIzf5AN at 2p PT / 5p ET / 10p BST / 11p CEST. pic.twitter.com/qxTQhO9DcS

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 5, 2024