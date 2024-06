Ontwikkelaar Nightdive Studios heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het terugbrengen van echte klassiekers. Hun meest recente project was System Shock, dat erg goed ontvangen werd. Wat is het volgende project? Het ziet er naar uit dat het The Thing wordt, een van oorsprong PlayStation 2-game.

Deze titel kwam in 2002 uit en staat te boek als een vrij vooruitstrevende horrorgame, die destijds met unieke gameplay mechanieken kwam waardoor het zich onderscheidde van andere titels in het genre. De ontwikkelaar heeft nu een teaser online gezet met een afbeelding, hierbij staat de tekst dat mensen moeten raden welke game ze zullen gaan onthullen.

Het duurde niet lang totdat mensen uitgevogeld hadden dat de afbeelding een gedeelte is van de boxart van The Thing. Morgennacht horen we meer over deze game.