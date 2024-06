Met Microsoft die er niet langer vies van is om eigen IP’s naar concurrerende platformen te brengen, is het ogenschijnlijk een kwestie van tijd tot er meer titels aangekondigd worden. Een nieuw gerucht via de betrouwbare journalist Tom Warren wijst nu in de richting van Halo: Combat Evolved.

Deze game zou opnieuw aan een remaster behandeling onderworpen worden, maar ditmaal ook met het oog op de PlayStation 5. De game zou opgebouwd worden via de in-house engine van 343 Industries en dus de overstap maken naar Sony’s console.

Dat zou een aardverschuiving zijn, omdat Halo altijd tot de top IP’s van Microsoft heeft behoord. De remaster voor de PlayStation 5 zou deel uitmaken van ‘Project Latitude’, waaronder meer games vallen die multiplatform zullen gaan. Denk aan: Hellblade 2, Starfield, Age of Empires 2: Definitive Edition, Age of Mythology en DOOM: The Dark Ages.

Microsoft zou echter ook wat IP’s exclusief voor de Xbox houden, dit zouden dan Fable, Gears en South of Midnight zijn. Met de Xbox Games Showcase dit weekend bestaat er een goede kans dat we meer horen.