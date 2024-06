Suicide Squad: Kill the Justice League zou na de succesnummers die Rocksteady ons bracht met de Batman: Arkham-games de volgende hit moeten worden, maar het werd het allesbehalve. Het aantal spelers is vrij snel na de release enorm gekelderd, de kritische ontvangst was niet fantastisch en de negatieve berichtgeving rondom de game blijft aanhouden.

Dat de game een flop is wisten we al, maar nu blijkt uit een nieuw bericht van Bloomberg dat de game Warner Bros. Games maar liefst 200 miljoen dollar heeft gekost. Dat is al een bittere pil om te slikken, maar uit gesprekken met ontwikkelaars komen nu ook wat details over de ontwikkeling naar buiten. Ook dat verliep niet echt soepel.

Jason Schreier schrijft in z’n artikel dat nieuwe ontwikkelaars pas bij hun aankomst in de studio te horen kregen dat ze aan een multiplayer game zouden werken. Dit werd in sollicitatieprocessen niet aangegeven, al hebben wij geen zicht op wat gebruikelijk is om wel en niet te vertellen, maar dat terzijde. Volgens het artikel waren ontwikkelaars hierdoor verrast.

Vervolgens liep het ontwikkelteam tegen verscheidene issues aan, zoals dat de ontwikkelaar goed weet hoe ze met gevechten om moeten gaan die je als speler één keer beleeft. In een repetitieve set-up vraagt dat om een compleet andere benadering:

“One of the biggest issues, said people familiar, was that the battles, levels and bosses in a live-service game needed to be designed so players could tackle them over and over again, while Rocksteady was accustomed to telling stories that were only experienced once. Hampered by bloated code, the team struggled to find ways to make these activities feel less tedious and repetitive.”

Tijdens de ontwikkeling hebben verschillende ontwikkelaars zorgen geuit over bepaalde zaken in de game, maar het management was dit continu aan het downplayen. Het zou wel goed komen aan het einde van de rit, maar of dat echt zo is…

“Multiple people who worked on the project say their growing concerns were often met with promises from management that Suicide Squad would eventually coalesce at the last minute, just as the Arkham games had. Several employees adopted the term “toxic positivity” to describe the culture of the company, which discouraged criticism.”

Als we dit allemaal zo horen was het project eigenlijk vooraf al gedoemd te falen. Een grote verrassing mag het dus niet echt zijn, plus dat er ruim voor de release al signalen waren dat spelers het live service element eigenlijk überhaupt al niet zagen zitten. Heb jij de game gespeeld?