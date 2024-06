SEGA kondigde eerder dit jaar Sonic X Shadow Generations aan, die ergens dit najaar moet verschijnen. De uitgever moet er nog een specifieke datum opplakken, maar voordat ze dit kunnen doen is de bekende leaker billbil-kun al daar met een antwoord.

Volgens een nieuw bericht op Dealabs zou Sonic X Shadow Generations op 25 oktober moeten verschijnen. Althans, dat was het plan van SEGA in maart eerder dit jaar, maar het kan zijn dat de game iets is opgeschoven. Helemaal zeker is de leaker dus niet.

De game is de afgelopen dagen wereldwijd in verschillende landen gecertificeerd en dat betekent veelal dat een officiële releasedatum aankondiging op handen is. Naar verwachting zouden we tussen nu en 10 dagen meer moeten horen, mogelijk vanavond tijdens Summer Game Fest al.