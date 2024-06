Update: De game werd inderdaad tijdens Summer Game Fest getoond en na het lek van vanmiddag is de trailer nu officieel online gegaan. Zie hieronder.

Bokeh Game Studio werkt al geruime tijd aan de game Slitterhead, waar we tot op heden nagenoeg niks van hebben gezien. De bedoeling was dat de game vanavond tijdens Summer Game Fest getoond zou worden, maar nog voor het zover is is de trailer al gelekt.

Die kan je via Gematsu bekijken als je interesse hebt, al kan het zijn dat het straks weer offline is. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Via de trailer weten we ook dat de game op 8 november zal verschijnen.

Verwacht later vandaag de onthulling. We zullen dit bericht dan updaten met de officiële trailer.