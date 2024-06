Amazon Games bracht in 2021 de MMO New World uit voor de pc en de game zal na drie jaar ook de overstap maken naar consoles. Tijdens Summer Game Fest heeft de uitgever namelijk aangekondigd dat de game onderweg is naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Heel groot is de verrassing niet meer, aangezien de game eerder al opdook in de PlayStation Store om kort daarna weer te verdwijnen. Het was dus vooral wachten op de officiële bevestiging en die hebben we zojuist gekregen.

Hieronder de trailer en de release van New World mag op 15 oktober verwacht worden.