In februari 2023 liet ontwikkelaar Firaxis weten dat de ontwikkeling van de volgende Civilization game officieel onderweg was en sindsdien hebben we er ook niks meer over gehoord. 2K Games zou tijdens de Summer Game Fest Showcase een nieuwe game in een geliefde franchise aankondigen en zie hier: Civilization VII.

Hoewel het een verrassing had moeten zijn, lekte de aankondiging eerder vandaag al via de website van 2K Games waar vroegtijdig een banner online verscheen. Hieronder kan je de eerste trailer van de game bekijken, waarin ook duidelijk wordt dat Civilization VII niet alleen voor pc zal verschijnen, maar ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Wanneer Civilization VII precies uitkomt is nog niet bekend, het zal in ieder geval ergens in 2025 zijn.