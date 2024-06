De makers van GRIS , een atmosferische platformer, komen met een nieuwe game genaamd Neva. Ditmaal ga je op stap met een jonge vrouw genaamd Alba en haar witte wolf. De wereld is aan het afsterven en jij baant je een weg door deze omgeving heen.

Tijdens de tocht vormt zich een hechte band tussen beiden en na het spelen van GRIS, kijken we zeer hard uit naar deze titel. Wanneer de game precies zal verschijnen is nog niet bekend, al zal het wel in 2024 plaatsvinden.

De game zal voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc verschijnen. Hieronder kan je de gamplay trailer terugvinden.