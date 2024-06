In Batman: Arkham Shadow keert de vleermuisman – na zijn onfortuinlijke optreden in Suicide Squad: Kill the Justice League – terug naar het videogame medium. In VR, overigens. Hij neemt het op tegen de sinistere Rat King, die Gotham letterlijk en figuurlijk de duisternis in dreigt te jagen.

Tijdens Summer Game Fest liet Arkham Shadow zich even zien in de vorm van een korte, sfeervolle verhaaltrailer. Hieruit konden we opmaken dat Gotham al betere dagen gekend heeft en dat Batman zoals gewoonlijk zijn handen vol zal hebben om deze nieuwe dreiging het hoofd te bieden.

Batman: Arkham Shadow verschijnt in de herfst van dit jaar exclusief voor de Meta Quest 3.