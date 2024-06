Summer Game Fest verraste met de aanwezigheid van Jason Blum, de man achter het productiehuis Blumhouse, dat de voorbije jaren de ene horrorfilm na de andere de bioscoopzalen in vuurde. Toegegeven, dat leverde niet altijd klassiekers op, maar de studio zette wel heel wat horrortalent op de kaart en was ook verantwoordelijk voor moderne klassiekers als Get Out en Sinister.

Blum heeft nu met Blumhouse Games een nieuw bedrijf uit de grond gestampt, dat als uitgever de komende jaren heel wat kersverse horrortitels de wereld in wil sturen. De onderstaande trailer toont dat ze alvast met een hele rits projecten bezig zijn, die variëren in stijl én subgenre. Voor ieder wat wils, denken we dan. Verdorie, we worden er stiekem zelfs enthousiast van.