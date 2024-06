Klimmen… het is een extreme sport die mensen tot het uiterste drijft, allemaal met als doel om die ene ogenschijnlijk onbereikbare top te halen. Een sport vol uitdaging die jaarlijks heel wat triomfen, maar helaas ook dodelijke slachtoffers eist. En tevens een sport die redelijk ondervertegenwoordigd is in het videogamelandschap. Noem eens een recente klimgame?

Wel, Cairn hoopt binnenkort dat gat te kunnen vullen. De game liet zich voor het eerst zien tijdens Summer Game Fest en wist daar meteen indruk te maken met een charmant getekend stijltje en gameplay waar mensen met hoogtevrees ongetwijfeld zweterige handpalmen van zullen krijgen. De onderstaande trailer zegt vooralsnog voldoende. Enjoy!