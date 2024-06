Houd jij van actiegames en ben je niet vies van een geheim genootschap, dan zal je je kunnen vermaken met Unknown 9: Awakening. Hierin speel jij als Haroona, een Quaestor die geboren is met de gave om zich in een mysterieuze dimensie te wagen: the Fold. Deze krachten leert ze beheersen om zo vijanden te besturen, kogels te ontwijken, uit het zicht te verdwijnen en nog veel meer.

Tijdens het spel maak je een heuse reis over de wereld: van de woestijn in Mauritanië, over de Indische jungles naar de 19de-eeuwse landschappen van Portugal. Deze reis zal je vanaf de herfst van 2024 kunnen maken op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vergeet ook zeker niet hieronder even de trailer te bekijken.