Among Us nam het concept uit de horrorklassieker The Thing, goot daar vervolgens een felgekleurd cartoonsausje overheen en kruidde het geheel af met aanstekelijke multiplayergameplay. Het resultaat werd een monstersucces, in die mate zelfs dat we binnenkort een heuse tv-reeks gebaseerd op het spel kunnen verwachten.

Dat die tv-reeks over het nodige talent achter de schermen beschikt, spreekt voor zich. Zo zal het stemmenwerk onder andere verzorgd worden door gevestigde waarden als Patton Oswalt en Elijah Wood. Op Summer Game Fest liet de Among Us serie zich nog eens zien met een aanstekelijke ‘first look’ trailer. Enjoy!