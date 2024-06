Twee maanden geleden lanceerde Amazon Prime het eerste seizoen van een tv-reeks gebaseerd op de Fallout franchise. De serie werd een enorm succes, zowel wat de kritische respons als wat de kijkcijfers betreft. In die mate zelfs dat het tweede seizoen reeds besteld én in productie gegaan is. Dan mag je als showrunner al eens trots vooruitblikken, als je het ons vraagt.

In een interview met The Hollywood Reporter gaat Graham Wagner op een bepaald moment dan ook even hardop dromen. Volgens hem zou vijf seizoenen een ideaal scenario zijn voor de reeks, al proberen hij en zijn team het seizoen per seizoen te bekijken. Dat wil zeggen dat elke seizoensfinale een bevredigend slot moet vormen en tegelijk de deur open laten voor meer.

Wij zeggen alvast geen ‘neen’ tegen meer Fallout op tv. En jullie?

“We’ve talked about a billion seasons as a jokey way to evade the question because we don’t control that. So our hope is to end every season with a semi-satisfying, semi-open-ended kind of shape. Look, we’ve talked about three seasons and we’ve talked about five seasons. Given the success of the show, five is suddenly feeling a little more appealing. But the industry is a temperamental thing and we kind of have to go into each season being like, “This is our last.”