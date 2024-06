Met The Casting of Frank Stone komt Supermassive Games binnenkort weer met een interactieve horrorfilm aanzetten, het subgenre dat de studio inmiddels tot zijn specialiteit verheven heeft. Hun nieuwste geesteskind speelt zich echter af in de wereld van Dead By Daylight, ondertussen toch een gevestigde waarde in het asymmetrische multiplayergenre.

Een nieuwe deep dive video legt uit hoe de link tussen The Casting of Frank Stone en Dead By Daylight precies in elkaar zit, en dus ook hoe die laatste titel die eerste precies beïnvloedt. Zeker de moeite waard om even te bekijken dus, en al helemaal voor mensen die Until Dawn en The Quarry tot hoogtepunten van het voorbije decennium rekenen.