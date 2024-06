Eerder dit jaar bracht Microsoft verschillende Xbox-games naar andere platformen en gisterenavond werd DOOM: The Dark Ages aangekondigd, die op release ook direct voor de PlayStation 5 beschikbaar is. En hier zal het niet bij blijven, zo heeft Phil Spencer in een interview met IGN bevestigd.

In eerste instantie werd hem gevraagd wat het idee achter DOOM: The Dark Ages op de PlayStation 5 uitbrengen is, en het antwoord is simpel: zoveel mogelijk mensen moeten van de game kunnen genieten en dan hoort ook dat PlayStation 5 publiek daarbij.

“DOOM is definitely one of those franchises that has a history of so many platforms… It’s a franchise that I think everyone deserves to play. When I was in a meeting with Marty a couple years ago, I asked Marty what he wanted to do, and he said he wanted to sell it on all platforms. Simple as that.”

In de toekomst zal Microsoft nog meer games op andere platformen uitbrengen, want dat is goed voor de franchises die ze aan het maken zijn. Ook zien ze bij de spelers weer dat dit gewaardeerd wordt, omdat ze de games kunnen spelen op hun platform.