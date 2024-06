In een tijd waarin de technologie ontzettend veel toelaat, is ook de focus van gamers veel meer naar de performance opgeschoven. Waar mooie plaatjes eerdere generaties nog belangrijk waren, zorgen games die een framerate cap op 30fps hebben vaak voor discussie. Een soepelere beeldpresentatie is belangrijk en dit is enigszins een verrassing voor Mark Cerny, de architect van de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Hij sprak met GamesIndustry.biz over de veranderingen in de industrie in de afgelopen jaren. Eén van de dingen die hij niet had verwacht is het gebruik van ray tracing in games. Het mogelijk maken van de technologie op de PlayStation 5 was een relatief late beslissing tijdens de ontwikkeling van de console. De verwachting van Cerny was ook dat dit niet teveel gebruikt zou worden, maar het tegendeel bleek het geval.

Sterker nog, dit soort dingen worden volgens Cerny normaal gesproken pas later in een console cyclus echt benut, maar in dit geval verschenen er al gelijk games die ray tracing gebruikte. Dit maakt ook dat Cerny blij is dat hij de technologie alsnog heeft meegenomen.

“I have been very surprised by the degree to which developers are using ray-tracing. Putting that in, that was a big decision and actually a rather late one. I thought that this is not going to get much use initially, but if we look at generations, and a generation is seven years or so, software is created for ten years, and so later in the lifecycle we will start seeing people using that technology. But instead we had launch titles that were taking advantage of it. I guess, having worked on games for consoles that were a bit difficult to get into, like the PlayStation 3, I can be a little skittish about very deep technology like that. But in this case, my guess as to how things would go was totally wrong. And I am so happy to have seen the early adoption of the technology.”

En dan nu terug naar de performance van games, want kort daarop zegt Cerny in hetzelfde interview dat hij de push naar 60fps verrassend vindt. Gebaseerd op eerdere consolecycli had hij eerder verwacht dat games meer op 30fps zouden draaien omdat titels daardoor veel mooier zijn.

In plaats daarvan is de regel om voor 60fps te gaan haast een standaard geworden. Dit omdat gamers duidelijk de voorkeur leggen bij games die een hogere framerate hebben.