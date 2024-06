Tijdens de Xbox Games Showcase afgelopen weekend kregen we meer te zien van diverse eerder aangekondigde games zoals Fable en Perfect Dark. Een ander spel waarvan nieuwe beelden werden getoond, is Avowed, de actie-RPG uit de stal van Obsidian Entertainment. Na de showcase heeft Microsoft samen met Obsidian een nóg langere video van bijna een halfuur uitgebracht waarin we veel meer te weten komen over het spel.

In de video wordt onder andere bekendgemaakt dat Avowed niet alleen in first-person, maar ook in third-person te spelen zal zijn. Daarnaast worden we meegenomen in diverse quests, gevechtsscenario’s en meer. Mocht je geïnteresseerd zijn in Avowed, dan is het kijken van deze video zeker de moeite waard.

Avowed komt later dit jaar uit voor de Xbox en pc. Wanneer precies is nog niet officieel aangekondigd, maar Obsidian heeft de releasedatum misschien wel al per ongeluk verklapt.