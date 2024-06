Microsoft liet eergisteren tijdens hun Xbox Games Showcase onder andere Avowed zien. Er werd toen nog geen releasedatum gegeven voor de game, maar het ziet er nu naar uit dat we dit al weten.

Avowed wordt gemaakt door Obsidian en zij hebben kennelijk een foutje gemaakt, waardoor de releasedatum bekend is. De ontwikkelaar publiceerde na de eerder genoemde presentatie op hun website namelijk meer details over de game.

Daarbij werd ook aangegeven dat de actie-RPG op 12 november 2024 zal verschijnen.

“The last few months at Obsidian Entertainment have been fast-paced and exciting. Since we saw you at the Xbox Developer Direct this past January, we’ve been busy with Avowed getting it ready for release on 12th November, 2024. Today, we’re thrilled to have revealed our first-ever story trailer at Xbox Games Showcase 2024, and to talk with you more about what we’ve shared.”

Deze tekst werd echter al snel aangepast naar het volgende:

“The last few months at Obsidian Entertainment have been fast-paced and exciting. Since we saw you at the Xbox Developer Direct this past January, we’ve been busy with Avowed. Today, we’re thrilled to have revealed our first-ever story trailer at Xbox Games Showcase 2024, and to talk with you more about what we’ve shared.”

Het ziet er dus naar uit dat we op 12 november 2024 aan de slag kunnen met Avowed. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze datum een richtpunt is, maar dat de ontwikkelaar nog niet helemaal zeker is dat dit wordt gehaald, houd dus een slag om de arm.