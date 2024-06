Hoewel Sony in het kader van de Days of Play onlangs al een hoop games voor PlayStation Plus Extra en Premium aankondigde, hebben we deze maand ook nog een reguliere update. Die is vanavond via het PlayStation Blog bekendgemaakt en hebben we hieronder op een rijtje gezet.

De onderstaande games worden allemaal op dinsdag 18 juni aan de bibliotheken toegevoegd.

PlayStation Plus Extra

Monster Hunter Rise (PS4/PS5)

Football Manager 2024 (PS5)

Crusader Kings III (PS5)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 (PS4/PS5)

After Us (PS5)

Anno 1800 (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4/PS5)

Far Cry 4 (PS4)

LEGO The Hobbit (PS4)

LEGO The Incredibles (PS4)

PlayStation Plus Premium

Kayak VR: Mirage (PS VR2)

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (PS4/PS5)

Ghosthunter (PS4/PS5)

Daxter (PS4/PS5)

Je abonnement upgraden of een PlayStation Plus Extra/Premium abonnement afsluiten om deze games op 18 juni te spelen. Klik dan hier.