Waar de gewone Horizon-games van Guerrilla Games relatief groot van omvang zijn, zal dat voor LEGO Horizon Adventures net wat anders uitpakken. Het gaat hier naar verhouding om een aanzienlijk kleinere game, die in een uur of zeven tot acht uit te spelen valt.

In die tijd doorloopt de speler het avontuur, maar het is daarna niet gelijk gedaan. In een gesprek met GameSpot heeft narrative director James Windeler aangegeven dat er verschillende elementen met betrekking tot replay in de game zitten, waardoor de daadwerkelijke speelduur langer uitvalt.

De game is ook zo ingericht dat het de typische LEGO humor kent zonder dat het een parodie is op het oorspronkelijke verhaal. Hierdoor is het ook niet een directe hervertelling, maar meer een frisse en luchtige benadering van het verhaal van Aloy.

“It’s not a faithful retelling, and neither is it a parody. We wanted to poke fun at the IP; we wanted to use all the self-referential humor that’s characteristic of Lego properties.

“We also very much wanted to make sure that the game had a very broad appeal […] We didn’t make the whole open-world game and put it in here. We told a story that we felt captured some of the spirit of the original, some of the themes […] It’s more of an inspiration.”