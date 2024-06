Tijdens een vraag-en-antwoord-sessie via Discord voor Dragon Age: The Veilguard, heeft BioWare meer informatie gedeeld over de fantasy-RPG die later dit jaar wordt uitgebracht.

Een van de dingen die BioWare heeft bevestigd, is dat het spel volledig te spelen is zonder een online connectie. Het zal dus niet nodig zijn om een EA-account te linken, aldus game director Corinne Busche.

Daarnaast zullen er geen battle passes of microtransacties in het spel zitten. De reden hiervoor is dat de studio een zo compleet mogelijke singleplayer ervaring wil maken.

“You can play this game entirely offline. No connection, you don’t have to link to your EA accounts. That’s been a really big request.”

Dragon Age: The Veilguard komt deze herfst uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.