Gisterenmiddag aangekondigd en vandaag is het al zover, de nieuwste Nintendo Direct uitzending. Deze uitzending begint over een kwartier en kan je natuurlijk hieronder volgen. De uitzending zal zo’n 40 minuten duren en gericht zijn op de games die voor de tweede helft van dit jaar gepland staan, voor de Nintendo Switch.

Iedereen die uitkijkt naar informatie over de Nintendo Switch opvolger moeten we teleurstellen, want Nintendo heeft expliciet aangegeven dat deze Nintendo Direct uitzending daar niets over zal melden. Het gaat puur om de games voor de gewone Nintendo Switch dus. Druk hieronder op play en geniet!