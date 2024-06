Sony is de laatste jaren veel meer gaan inzetten op films en tv-series gebaseerd op hun gaming IP’s en één van de eerste films was natuurlijk het vermakelijke Uncharted. Deze film met Tom Holland als Nathan Drake en Mark Wahlberg als Sully zal vroeg of laat een vervolg krijgen en Variety meldt nu dat dit project groen licht heeft gekregen.

Helaas is er verder geen informatie gedeeld over de tweede film, behalve dat het project onderweg is. Dit zou Sony tijdens de CineEurope presentatie hebben aangekondigd, maar voor verdere details zullen we dus moeten afwachten.

Misschien dat we later dit jaar meer horen, al kan het rustig ook pas volgend jaar worden. Het is immers onbekend hoever het project gevorderd is. Zie jij een nieuwe Uncharted-film wel zitten of had Sony het beter bij de eerste kunnen laten? Laat het hieronder weten.