Nintendo heeft Mario & Luigi: Brothership aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dit is een volledig nieuwe game in de franchise voor het eerst in negen jaar. Het laatste deel is immers Mario & Luigi: Paper Jam Bros. uit 2015.

Deze game werd uitgebreid getoond tijdens de Nintendo Direct uitzending en de trailer kan je natuurlijk hieronder bekijken. De video laat een kenmerkende visuele stijl zien samen met de nodige gameplay, wat een goede indruk van de titel geeft.

Mario & Luigi: Brothership komt op 7 november uit voor de Nintendo Switch.