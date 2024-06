Op 26 september mogen we een volledig nieuw Zelda-avontuur verwachten, want Nintendo heeft vanmiddag The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom aangekondigd. Ditmaal is het Link die verdwenen is en je dus in de schoenen van Zelda stapt en op avontuur gaat.

Omdat je met Zelda speelt, krijg je natuurlijk te maken met andere gameplay mechanieken en ook de stijl van de game is aanzienlijk anders dan de meest recente game in de franchise. Bij de aankondiging gaf Nintendo zowel een trailer als een gameplay demo vrij en die bekijk je hieronder.

Op release brengt Nintendo ook een nieuw model van de Nintendo Switch Lite uit: de Hyrule Edition, dit in teken van deze nieuwe game.