Metroid Prime 4, de game is vaak in het nieuws geweest maar altijd met geruchten en speculatie. De aankondiging bleef ook ontzettend lang uit al wisten we wel dat de titel in ontwikkeling was voor de Nintendo Switch.

Geduld wordt beloond, want de uitsmijter van de Nintendo Direct uitzending van vandaag was de aankondiging van Metroid Prime 4: Beyond. Deze game verschijnt in 2025 voor de Nintendo Switch en hieronder bekijk je de eerste beelden.