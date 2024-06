Sony PlayStation heeft aangekondigd dat er vandaag een nieuwe update uitkomt voor de PlayStation Portal. Deze update komt met een aantal verbeteringen, wat het gebruik van het systeem nog prettiger moet maken.

Het gaat primair om drie toevoegingen en de details zijn als volgt:

Loginscherm ondersteuning voor publieke Wi-Fi netwerken



Hoewel de PlayStation Portal bedoeld is om thuis te gebruiken, ziet Sony dat veel mensen het platform ook buiten de deur gebruiken. Onder andere via publieke netwerken. Deze netwerken vereisen soms wel een inlog en dat wordt nu gemakkelijker gemaakt via het systeem. Je krijgt namelijk een QR-code te zien die je met je smartphone of tablet kunt scannen. Na het scannen kun je jouw mobiele apparaat gebruiken om de validatie in orde te maken namens de PlayStation Portal, zodat je nadien via het systeem kan inloggen en gamen.

Visuele feedback voor touchpad ruimtes



Er is nu een visuele weergave van de touchpad ruimtes op het scherm. Dit geeft een beter beeld van waar de ruimtes zijn, wat handig kan zijn voor heroriëntatie. Het is echter niet continu in beeld, alleen met het aanraken van het scherm, zodat het niet afleidt.

Batterij percentage indicator



Er is nu een optie om het percentage van de batterij weer te geven. Bij het inschakelen wordt de indicator rechtsboven in het scherm aangegeven, zodat je goed zicht hebt op hoelang de handheld nog meegaat. Dit instellen gaat via Instellingen > Systeem > Batterij > Toon Batterij Percentage.