Recent kondigde Rockstar Games aan dat er voor GTA Online een nieuwe zomerupdate op stapel stond. Helaas was toen nog niet duidelijk voor wanneer deze update precies gepland stond, maar daar heeft de ontwikkelaar nu duidelijkheid over gegeven. De Bottom Dollar Bounties update verschijnt op 25 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Samen met deze aankondiging heeft Rockstar ook een algemene omschrijving van de update vrijgegeven en een trailer, zodat je een prima beeld bij de aanstaande content krijgt.

Maude Eccles draagt haar vurige passie voor gerechtigheid over aan de nieuwe generatie premiejagers en ze is op zoek naar iemand die het stokje wil overnemen van Bottom Dollar Bail Enforcement, om in Los Santos en Blaine County gajes op te sporen en in de boeien te slaan.

In GTA Online: Bottom Dollar Bounties werk je samen met Jenette, de dochter van Maude. Zodra de update op 25 juni wordt gelanceerd, kun je met haar op pad om het menselijke vullis van GTA Online achter slot en grendel te zetten en de bijbehorende premies op te strijken.

Veeg de straten van Southern San Andreas schoon in nieuwe politievoertuigen door buiten het boekje om Dispatch Work te doen voor agent Vincent Effenburger. Plus nieuwe Drift en Drag Races in de Rockstar Creator, nieuwe voertuigen en ervaring-updates. En er komt nog veel meer naar GTA Online, deze zomer en daarna.